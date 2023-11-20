Названы китайские машины, которые не ржавеют

Ряд новых автомобилей Chery, Haval и Geely наименее подвержены коррозии среди всех новых китайских машин. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, сообщает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

"Из новых автомобилей... наименее подвержены возникновению коррозии такие модели китайского автопрома, как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas", - сказал Житнухин.

Как рассказывают автовладельцы, на днище Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами. У таких машин первые признаки ржавчины могут появиться не раньше, чем через 13 лет, отметил автоэксперт.

По словам собеседника издания, самые устойчивые к ржавчине автомобили с пробегом - Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat и Opel Insignia 2008-2017 годов производства. Среди автомобилей из Японии реже всего подвергаются коррозии Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX, добавил он.