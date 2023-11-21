В Китае представили большой кроссовер от Huawei

Автомобильная компания Aito, которая принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei, представила на автосалоне в Гуанчжоу новый большой кроссовер Aito M9. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина Aito M9 составляет 5230 мм при колесной базе 3110 мм. Кроссовер будет доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с., максимальная дальность хода - 630 км.

В список оснащения вошли адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, сиденья с функцией массажа и вентиляцией, 22-дюймовые диски и прочие опции.

Кроссовер M9 стал третьей моделью марки Aito после M5 и M7. Цена новинки по предварительному заказу начинается от 500 тыс. юаней (6,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Продажи кроссоверов на рынке КНР начнутся в декабре.

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