Культовое поколение BMW М3 превратится в скромный рестомод

Gunther Werks превратит культовую "трёшку" BMW Е30 в скромный рестомод. Фирма, которая специализируется на модернизации спорткаров Porsche и превращении классических экземпляров купе и кабриолета 911 в современные рестомоды с высокотехнологичным оснащением, анонсировала расширение сферы своих интересов за счёт модели BMW. В рамках мероприятия Monterey Car Week в США состоится премьера нового проекта на базе классического купе BMW 3-Series знакового поколения E30. Никакой технической информации о грядущей новинке пока нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Рестомод выйдет под фирменным суббрендом GW9, который использовался ранее исключительно для углепластиковых элементов обвеса, а все автомобильные проекты именовались как Gunther Werks. Не исключено, что каноничное название останется для рестомодов на базе Porsche 911, а другие модели станут нести имя GW9.

Судя по единственному опубликованному тизеру, рестомод BMW M3 E30 порадует весьма сдержанным внешним видом - экстерьер дополнят лаконичные углепластиковые аэродинамические элементы и диски Vorsteiner.

Судя по хэштегам #carbonfiber, #powertoweight, #handmade и #limitededition, которыми сопровождается тизер новинки, в автомобиле будут широко использованы углепластик, позволяющий снизить массу, мотор станет мощнее, а тираж рестомода, сборка которого окажется ручной, ограничат несколькими экземплярами.

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