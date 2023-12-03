Jeep начал принимать предзаказы на последние пикапы с дизелем
Jeep начал принимать предзаказы на последние автомобили с дизелем. Глава североамериканского офиса марки Джим Моррисон заявил: с помощью спецверсии Gladiator Rubicon FarOut компания Jeep прощается с двигателями EcoDiesel. Будет выпущено 1000 пикапов с особым декором: приём заказов прекратится в сентябре, а все клиенты получат свои грузовички до конца года. С четвертого квартала заказать новые Jeep с дизелем в США не удастся, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В концерне Stellantis последовательно избавляются от дизелей: сначала двигателей на "тяжёлом" топливе лишились Maserati, а в прошлом году мотор V6 исчез из гаммы внедорожников Jeep Wrangler и пикапов RAM 1500. Окончание жизненного цикла V6 EcoDiesel наступит после завершения производства Gladiator Rubicon FarOut.
Фотографии последнего дизельного Jeep пока не опубликованы, но известно, что "прощальный" Gladiator будет отличаться чёрно-красным кожаным салоном и наклейками на крыльях. Покупателям не придётся доплачивать за усиленные мосты, двухступенчатую раздатку с понижающим числом 4,0:1, шины с внешним диаметром 33 дюйма и стальные бамперы.
Как и прежде, шестицилиндровый дизель разовьёт 264 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатый автомат и полный привод с блокировкой заднего дифференциала обязательны для комплектации Rubicon. Любопытно, что в Европе дизельные Gladiator исчезли из гаммы всего полтора месяца назад.
С 2024 модельного года Jeep Gladiator будет доступен в США только в бензиновым "атмосферником" V6 Pentastar. Окончательное прощание с дизелем не за горами: пока моторы на "тяжёлом" топливе остаются в линейках европейских кроссоверов, но похоже маркетологи Jeep намерены сделать ставку на электрифицированные и бензиновые силовые установки.
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