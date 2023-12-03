Jeep начал принимать предзаказы на последние пикапы с дизелем

Фотографии последнего дизельного Jeep пока не опубликованы, но известно, что "прощальный" Gladiator будет отличаться чёрно-красным кожаным салоном и наклейками на крыльях. Покупателям не придётся доплачивать за усиленные мосты, двухступенчатую раздатку с понижающим числом 4,0:1, шины с внешним диаметром 33 дюйма и стальные бамперы.

Как и прежде, шестицилиндровый дизель разовьёт 264 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатый автомат и полный привод с блокировкой заднего дифференциала обязательны для комплектации Rubicon. Любопытно, что в Европе дизельные Gladiator исчезли из гаммы всего полтора месяца назад.

С 2024 модельного года Jeep Gladiator будет доступен в США только в бензиновым "атмосферником" V6 Pentastar. Окончательное прощание с дизелем не за горами: пока моторы на "тяжёлом" топливе остаются в линейках европейских кроссоверов, но похоже маркетологи Jeep намерены сделать ставку на электрифицированные и бензиновые силовые установки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!