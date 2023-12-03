Toyota удивила расходом топлива нового Land Cruiser Prado. На официальном сайте марки в США появилась табличка, из которой следует: расчётное потребление горючего в смешанном цикле для гибридной версии - 27 миль на галлон. В пересчёте на привычные нам единицы Land Cruiser Prado будет расходовать 8,7 литра бензина на 100 километров пробега. Секрет экономичности - силовая установка i-Force Max с электродвигателем, встроенным в 8-ступенчатый автомат, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Сообщение на официальном сайте Toyota - всего лишь ориентир по экономичности, а реальные данные по расходу топлива в разных условиях появятся после сертификации нового Land Cruiser по местному стандарту EPA. Однако чаще всего автопроизводители перестраховываются, и указывают характеристики с запасом.

Предыдущий Land Cruiser Prado в США не продавался, а для Land Cruiser 200 с бензиновым V8 были заявлены 17 миль на галлон (13,8 литра на 100 километров). Новый внедорожник может замахнуться на звание самой экономичной среднеразмерной модели, ведь Ford Bronco, Land Rover Defender 110 и даже Jeep Wrangler 4xe "прожорливее" и расходуют от 11,7 до 13,8 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле.

Гибридная силовая установка i-Force Max очень производительная: пиковая отдача составляет 331 лошадиную силу и 650 Нм. Аналогичная система на основе "турбочетвёрки" 2.4 заявлена для пикапа Toyota Tacoma, и он тоже может оказаться экономичнее не только рамных конкурентов от Jeep, Ford и Chevrolet, но и лёгкой Honda Ridgeline с несущим кузовом.

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