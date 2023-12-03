Lamborghini рассекретила внедорожный электросуперкар Lanzador

Компания Lamborghini представила первый электрокар в истории марки. Выставка Monterey Car Week стала местом презентации инновационного концепт-кара Lamborghini, который предвещает появление первого в истории бренда серийного электромобиля. Новый Lanzador помимо электрической силовой установки отличается непривычным по меркам компании форматом - прототип позиционируется как модель "GT с салоном 2+2 и увеличенным дорожным просветом", так что это нечто среднее между классическими спорткарами и кроссоверами. В облике концепт-кара, окрашенного в особый цвет Azzurro Abissale, использованы отсылки к моделям Sesto Elemento, Murcielago и Countach LPI 800-4, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Салон сделан четырёхместным, причём с регулируемым вторым рядом кресел и трансформируемым багажником. Обещаны персональные дисплеи для пассажиров и богатое оснащение. Для отделки использованы экологичные материалы - шерсть мериноса на приборной панели, сиденьях и дверных картах, кожа экологичного дубления, цветная нить прострочки из переработанного пластика, пена в креслах из переработанных волокон, напечатанных на 3D-принтере, а углепластик в декоре салона представляет собой инновационный двухслойный композит из карбона и переработанных материалов.

Технические характеристики новинки не раскрываются, поскольку модель ещё далека от серийного варианта, но первую информацию о параметрах Lanzador марка раскрыла. Заявлено, что электромобиль получит полный привод, реализованный за счёт установки на каждой оси электродвигателей с высокой удельной мощностью. Пиковая отдача силовой установки составит более мегаватта, что в переводе в привычные лошадиные силы составляет 1340 сил. Полный привод также обеспечит перераспределение тяги между колёсами задней оси для оптимальной управляемости в любых условиях.

Источником энергии станет высокопроизводительная батарея нового поколения. В будущем электромобиле фирменная система контроля динамики движения Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) станет ещё более совершенной, поскольку в неё интегрируют больше датчиков и усовершенствуют алгоритмы работы. Новинка получит активную аэродинамику, которая позволит обеспечивать компромисс между дальностью хода без подзарядки и управляемостью при динамичной езде.