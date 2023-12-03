Mazda отправит в отставку ещё один трехрядный кроссовер. В Стране восходящего солнца готовятся к завершению производства вседорожника CX-8. На японском сайте марки появилось сообщение, что сборка Mazda CX-8 прекратится в декабре 2023 года. Заказы прекратят принимать, когда станет понятно, что изготовить новый автомобиль в обозначенные сроки не удастся. Вероятно, на внутреннем рынке CX-8 уступит место соразмерному премиум-кроссоверу CX-80, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Сообщение об отставке Mazda CX-8 появилось через полтора месяца после пресс-релиза о прекращении производства CX-9. Обе модели созданы на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, а сейчас Mazda продвигает более современную архитектуру Large с базовым задним приводом и "продольным" мотором.

Впрочем, об окончательной отставке обеих заслуженных моделей речи пока не идёт. Mazda CX-8 наверняка продолжат собирать в Китае и Юго-Восточной Азии, ведь на этих рынках большой кроссовер с проверенной техникой пользуется устойчивым спросом. А вот в Японии в 2023 году CX-8 вдвое уступает по продажам компактному, но более дорогому CX-60.

Японских покупателей не привлекают даже доступные цены: базовый переднеприводный кроссовер с бензиновым "атмосферником", семиместным салоном и передним приводом стоит всего 2 994 200 йен (эквивалент 2,06 миллиона рублей). За полноприводную топ-версию с турбомотором, шестиместным салоном и полным приводом нужно выложить 5 058 900 йен.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!