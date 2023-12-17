BMW готовит экстремальную версию «заряженного» универсала M3 Touring

BMW выпустит лимитированную версию экстремального суперуниверсала M3 Touring CS. В 2023 году баварская марка представила седан M3 CS, который стал флагманской модификацией модели текущего поколения. В новом автомобиле немецкие специалисты объединили практичность BMW M3 и дух лимитированного купе BMW M4 CSL, который поделился с четырёхдверной новинкой своим двигателем. А в ближайшее время в модельном ряду появится ещё более необычный вариант CS, созданный на базе первого в истории BMW M3 серийного "заряженного" универсала, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Немецкий автопроизводитель работает над BMW M3 CS Touring. От уже представленной модели новинка будет отличаться только типом кузова - технически универсал унифицируют с седаном, а разница будет исключительно в нюансах настроек с учётом особенностей кузова.

В настоящее время все экстремальные модификации BMW - купе M4 CSL и седан M3 CS - оснащаются одинаковыми агрегатами: 550-сильным 6-цилиндровым 3,0-литровым двигателем с битурбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Но если двухдверка имеет задний привод, то четырёхдверка оснащена полным приводом - и он же достанется универсалу.

Выход BMW M3 CS Touring намечен на 2025 год. Ожидается, что с учётом ограниченных производственных возможностей на фоне высокого спроса на универсал тираж модификации будет ограничен и не превысит 2000 экземпляров. Кроме того, версия CS станет прощальным вариантом универсала текущего поколения - других версий у автомобиля нынешней генерации не будет.

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