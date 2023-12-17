Alfa Romeo выпустила «карбоновые» версии моделей Giulia и Stelvio

Alfa Romeo показала Giulia и Stelvio в лимитированной версии Carbon Edition. Весной 2023 года состоялась премьера обновлённого седана Alfa Romeo Giulia и кроссовера Alfa Romeo Stelvio в "заряженной" версии Quadrifoglio. Вместе с рестайлинговыми моделями марка показала и юбилейную версию Quadrifoglio 100th Anniversario, а сейчас специально для Северной Америки представлены модификации Carbon Edition. Лимитированная версия отличается особым декором и расширенным оснащением. Как ясно из названия, ставка сделана на карбоновый декор кузова, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирменная решётка радиатора Scudetto, накладки на пороги, вставки в воздухозаборники и корпуса зеркал заднего вида выполнены из углепластика. Шильдики на кузове сделаны в чёрном цвете, а тормозные суппорты - в золотистом. 19-дюймовые у Giulia и 21-дюймовые у Stelvio колёса также чёрные, а за доплату для седана доступна углепластиковая крыша.

Отличительной чертой интерьера спецверсии стала отделка сидений красной кожей, поскольку для обычных Quadrifoglio доступна только чёрная обивка. Дополнительно Carbon Edition получила расширенный углепластиковый декор салона. В оснащение включены аудиосистема Harman Kardon, набор электронных ассистентов водителя Active Assist Plus Driver Group и другие опции.

Технически спецверсии не отличаются от прочих вариантов моделей и оснащаются бензиновым 2,9-литровым турбомотором V6 мощностью 512 сил, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом у Giulia и полным приводом - у Stelvio. Тираж версий Carbon Edition составит 130 экземпляров суммарно - стоимость Giulia составит 84 875 долларов, а за Stelvio придётся заплатить минимум 92 275 долларов.

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