Пикап Nissan Frontier подготовили для участия в пустынных гонках

Пикап Nissan Frontier подготовили для участия в экстремальных гонках по пустыне. Осенью нынешнего года компания Nissan добавила пикапу Frontier ретроверсию, отсылающую к модели Hardbody образца 1980-х, а для тех, кому неинтересна история, а куда важнее современность, автопроизводитель готовит новую линейку спортивных аксессуаров. Детали пройдут обкатку в настоящих гоночных условиях на специально подготовленном Forsberg Frontier Off-Road Race Truck. Пикап выставят в 500-мильной гонке NORRA 500 в калифорнийской пустыне, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Партнёром проекта стала компания Forsberg Racing, основанная многократным чемпионом Formual Drift Крисом Форсбергом. Специалисты взяли абсолютно стандартный пикап Nissan Frontier Pro-4X, дополненный аксессуарами из каталога NISMO Off Road. Основной задачей команды стало испытание тюнинговых деталей для их дальнейшей доработки и развития, поэтому машину и заявили в класс стандартных внедорожников.

Автомобиль для NORRA 500 получил лифт-комплект подвески, 17-дюймовые диски NISMO Axis Truck Beadlock с шинами Yokohama Geolandar M/T G003, дополнительную защиту днища, дополнительный свет, а дополняет образ гоночного пикапа чёрно-бело-красная ливрея.

3,8-литровый двигатель V6 мощностью 310 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Nissan и полным приводом остались стандартными. В 2023 году NORRA 500 стартовала в калифорнийской Энсенаде, а после приезда в Сан-Фелипе на море Кортеса участникам предстояло вернуться к финишу на пляже в Энсенаде. Участие Nissan Frontier Pro-4X стало частью долгой гоночной истории марки, включающей в себя победу оригинального пикапа Nissan Hardbody в гонках Baja 1000, Mint 400 и Gold Coast 300 в конце 1980-х годов.

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