Lancia рассказала о будущем флагманском электрокаре

Электрический фастбек Lancia получит запас хода до 700 километров. Выпускать пока безымянную модель будут в Италии, а её интерьер обещают оформить в духе современной итальянской гостиной. Скорее всего, под этим стоит понимать максимум естественного освещения, нейтральную цветовую гамму, дорогие отделочные материалы, а также аллюзии на золото и медь, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Lancia, ныне входящая в состав концерна Stellantis, к 2028 году превратится в производителя электрокаров. Первенцем стратегии электрификации станет Ypsilon следующего поколения, запланированный на 2024 год. Затем, в 2026-м, марка выпустит флагманскую модель - электрический фастбек на платформе STLA Medium. И наконец, в 2028 году в модельный ряд вернется имя Delta. Что "Эпсилон", что "Дельта" пока покрыты завесой тайны. Зато кое-что известно о флагмане.

Например, что выпускать его будут в Италии, на заводе Stellantis в Мелфи. Фастбек заявлен как полностью электрический, без гибридной версии, как у Ypsilon, с запасом хода до 700 километров, передним либо полным приводом. В Lancia обещают сделать машину по-настоящему элегантной, создав внутри атмосферу итальянской гостиной. Тон будут задавать контрастные цветовые блоки и простая архитектура с неожиданной перспективой. Материалы - только самые лучшие и соответствующие принципу устойчивого развития.

Эту стилистику в общих чертах ранее обрисовал концепт Pu+Ra HPE. И если вкратце, то она представляет собой сочетание форм культовых "Лянч" вроде Stratos с последними трендами в области архитектуры, моды и интерьеров. Следуя экологической повестке, около половины поверхностей, к которым можно прикоснуться, выполнят из переработанного сырья или дружественных экологии материалов. Помогать Lancia вызвалась фирма Cassina, вот уже 95 лет создающая дизайнерскую мебель. Ну а поскольку по показателю использования вторсырья марка планирует превзойти все бренды Stellantis, у неё будет широкое поле для экспериментов.

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