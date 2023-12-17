Новые модели Dodge получат мощнейшую рядную «шестерку» вместо V8

Будущие Dodge получат мощнейший шестицилиндровый мотор вместо могучего V8. Итало-американский концерн Stellantis разрабатывает самую мощную модификацию 3,0-литрового рядного шестицилиндрового битурбомотора семейства Hurricane. Новый двигатель возглавит моторную линейку Dodge и заменит нынешние модели V8. Мощность флагманской версии "Урагана" доведут как минимум до 520 лошадиных сил - это позволит использовать мотор на моделях Charger и Challenger нового поколения, поскольку им позволено пока сохранить версии с двигателями внутреннего сгорания, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Stellantis представил рядный шестицилиндровый двигатель семейства Hurricane весной 2022 года, анонсировав две его разновидности мощностью 400 и 500 лошадиных сил. Теперь концерн решил добавить в моторную гамму еще более мощную версию, которая будет развивать как минимум 520 сил. Она адресована грядущему поколению седана Charger и купе Challenger, которые собирались вовсе лишить бензиновых двигателей, заменив их электромоторами.

Позже Stellantis решил все-таки оставить в гамме новых масл-каров модификации с ДВС - автомобилям достанется топовая версия агрегата Hurricane. Получается, что общее количество версий "Урагана" в моторной линейке достигнет трех, но когда состоится премьера самой мощной разновидности, пока неизвестно - разработка силового агрегата еще продолжается.

К слову, у Hurricane может появиться и упрощенная модификация, лишенная пары цилиндров. 3,0-литровый мотор адресован самым крупным и мощным моделям концерна, а его 2,0-литровая версия с четырьмя цилиндрами найдет применение на более массовых и доступных. Но и отказываться от атмосферного мотора V6 семейства Pentastar концерн тоже не намерен - недорогой и неприхотливый двигатель модернизируют и оборудуют гибридной системой.

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