Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson

Компания Hyundai рассекретила обновленный кроссовер Tucson. После рестайлинга он получил существенные изменения в дизайне. Так, автомобиль оборудовали новой решеткой радиатора, другой оптикой и видоизмененным бампером с особыми накладками, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

В салоне машины установили трехспицевый мультируль, а также объединенные в один кластер цифровую приборную панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Также кроссовер получил новую центральную консоль с беспроводным зарядным устройством для смартфона и двумя подстаканниками. При этом рычаг переключения передач был перенесен на рулевую колонку.



Все технические характеристики обновленного Hyundai Tucson пока держатся в секрете. Ожидается, что полностью рассекретить новинку корейцы собираются в начале 2024 года. Скорее всего, машина будет доступна с обычными ДВС и с различными гибридными силовыми установками.