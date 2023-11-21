Найден брошенный на 15 лет в поле редкий Porsche 944

Авторы YouTube-канала WD Detailing обнаружили в США редкий спорткар Porsche 944. Автомобиль простоял брошенным в поле на протяжении 15 лет. Кому принадлежит эта машина и почему она оказались в таком состоянии, пока не известно, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Судя по ролику, автомобиль находился не в самом лучшем состоянии. После того как авторы видео смыли с кузова грязь, оказалось, что краска во многих местах потрескалась или вовсе исчезла. Также блогеры очистили салон машины и выкинули из него весь мусор.



О дальнейшей судьбе спорткара не сообщается. По предварительным данным, авторы собираются снять двигатель с этой машины для восстановления некой другой модели.



Заднеприводный спорткар Porsche 944 был представлен в 1982 году. Производство модели велось до 1991 года. Базовая модификация оснащалась четырехцилиндровым 2,5-литровым 163-сильным мотором. Коробка передач - пятиступенчатая "механика" или трехступенчатый "автомат".



До 100 км/ч Porsche 944 разгонялся за 9 с. Максимальная скорость - 210 км/ч.