Первый BMW на архитектуре Neue Klasse

BMW в 2025 году запустит новую платформу. Архитектура Neue Klasse (Новый класс) ляжет в основу как минимум шести новых кроссоверов с нулевым уровнем выбросов. В Германии уже тестируется один из таких автомобилей, известный как проект NA5, который, как ожидается, появится летом 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Считается, что этот электромобиль с высокой посадкой примерно такого же размера, что и сегодняшний X3. Однако он получит больше места для хранения вещей за задними сиденьями, а также более просторный салон.

Автомобиль получило скрытые дверные ручки, массивные задние шины 255/45 R20, синие тормозные суппорты и выразительный спойлер над крышкой багажника.

В августе прошлого года BMW подтвердила, что первым продуктом, основанным на платформе Neue Klasse, станет электрический седан. За ним последует этот кроссовер, хотя некоторые источники утверждают, что кроссовер прибудет первым.

Производство семейного электрического кроссовера, как ожидается, начнется в июле 2025 года в Венгрии. "Ожидается, что к концу десятилетия на Neue Klasse будет приходиться более половины наших продаж", - заявил генеральный директор BMW Оливер Зипсе.

В течение двух лет после запуска замены iX3 BMW представит не менее пяти электромобилей. Некоторые из них будут построены в Германии, а к концу десятилетия завод компании в Южной Каролине также начнет производить модели на базе Neue Klasse.