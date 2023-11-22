Названы внедорожники, которые дешевеют медленнее и быстрее остальных

Эксперты портала Carscoops провели анализ скорости удешевления полноразмерных внедорожников на вторичном рынке и определили лучшие и худшие модели в этом плане, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В среднем, за пять лет эксплуатации, полноразмерные внедорожники теряют 51,9% своей первоначальной стоимости и подешевел на 38,7%. На первом месте по сохранению стоимости оказался Toyota Sequoia, японский внедорожник, который спустя пять лет сохраняет до 61,7% своей изначальной цены. Mercedes-Benz G-Class занял второе место, который подешевел на 46,3%, а Chevrolet Tahoe занял третье место, потеряв 47% стоимости за пять лет. GMC Yukon и Chevrolet Suburban замыкают пятёрку: они подешевели на 50,9 и 51,9% соответственно.

Среди моделей с наихудшей ликвидностью выделился Cadillac Escalade ESV, который за пять лет обесценивается на 58,5%. Следом идёт Infiniti QX80 (56,5%) и обычный Cadillac Escalade (55,7%), а также Nissan Armada, сохраняющий лишь 44,3% своей первоначальной стоимости через пять лет. Lincoln Navigator L за пять лет дешевеет в среднем на 55,5%.