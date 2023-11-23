Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck

Илон Маск объявил о начале продаж электропикапа Cybertruck компании Tesla в Северной Америке через четыре года после презентации прототипа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В июле Tesla собрала свой первый серийный экземпляр электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе.

"Cybertruck уже отправляется в магазины Tesla в Северной Америке", - говорится в сообщении американского предпринимателя.

Впервые Cybertruck был представлен Tesla в 2019 году, и тогда планировалось, что серийное производство начнется в 2021 году, а начальная цена автомобиля составит около 40 000 долларов. Однако в январе 2022 года Маск объявил о переносе запуска производства Cybertruck на 2023 год из-за нехватки комплектующих. По заявлениям компании, пикап сможет перевозить более 1,5 тонны груза, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде аккумулятора.

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