Названы цены на седан Luxeed S7 от Huawei и Chery

Продажи нового китайского седана Luxeed S7, который является совместной разработкой Chery и Huawei, стартуют 28 ноября. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina, минимальная цена на модель составляет 358 000 юаней. Новинка построена на платформе E0X и оборудована электрической силовой установкой. Автомобиль получил пневматическую подвеску с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади.



Приобрести купеобразную четырехдверку можно будет с одним электромотором мощностью 292 л.с. на задней оси. Также клиентам предложат полноприводную модификацию Luxeed S7 с двумя электродвигателями суммарной мощностью 496 л.с. Разгон до 100 км/ч у такого автомобиля занимает 3,3 секунды. В зависимости от версии запас хода у электрокара составляет от 500 до 800 км.

Автомобиль получил кузов обтекаемой формы, заглушку вместо решетки радиатора, рельефный капот, скрытные дверные ручки, безрамочные двери, стеклянную крышу и 20-дюймовые колесные диски. В салоне машины установлены два дисплея, один из которых выполняет функцию приборной панели.



Также водителю доступен автопилот. Эта система включает в себя лидар, ультразвуковые радары и специальные камеры.

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