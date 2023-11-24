Постельные клопы заполонили завод Tesla в США

Постельные клопы атаковали завод Tesla в американском городе Буффало, расположенном в северо-западной части штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC 7 WKBW.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, руководство предприятия попыталось справиться с насекомыми с помощью различных химикатов, однако это не помогло. При этом рабочие стали жаловаться, что из-за химикатов на предприятии стоит сильный неприятный запах. Кроме того, у некоторых сотрудников появилось раздражение кожи.

Завод в Буффало выпускает солнечные батареи и нагнетатели, которые затем устанавливаются на автомобили Tesla. Также, предприятие занимается разработкой программного обеспечения для автопилота.