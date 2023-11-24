«Самый экологичный Aston Martin из когда-либо созданных» продается за невероятную цену

Британская компания послепродажного обслуживания Lunaz, специализирующаяся на том, чтобы дать старым автомобилям новую жизнь посредством электропереоборудования, полностью оживила британское купе Aston Martin DB6. Рекламируемый как "самый экологичный Aston Martin из когда-либо созданных", этот DB6 лишился рядного шестицилиндрового двигателя в пользу электротрансмиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor1, это один из 1788 автомобилей, построенных в период с 1965 по 1970 годы, когда производился DB6. Изначально Aston Martin Grand Tourer был оснащен 4,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 282 л.с., но теперь он выдает 375 л.с. от электродвигателя. Lunaz не уточняет тип аккумулятора автомобиля, но известно, что компания предлагает аккумуляторы емкостью 80-120 кВт•ч с запасом хода до 410 км и поддержкой быстрой зарядки.

В интерьере щедро использованы экологически чистые материалы. Например, передняя часть приборной панели, рычаг переключения передач и боковая стеклянная ручка изготовлены из биоразлагаемого композитного материала, рекламируемого как полностью натуральный и компостируемый. Он сделан из выброшенной яичной и ореховой скорлупы в сочетании с биоразлагаемым связующим. Кроме того, для изготовления полиуретановой ткани на биологической основе для покрытия дверных карт использовались возобновляемые материалы растительного происхождения.

В обивке используется комбинация переработанного хлопка, полиэстера, вискозы и нейлона без каких-либо вредных химикатов. Побочный продукт производства сидра, сока и компота для напитков, яблочные выжимки использовались для кожаной отделки сидений, дверных карт и потолка. Луназ упоминает, что в коврах используется регенерированный нейлон для верхней части и переработанные пластиковые бутылки для нижней части. Другие поверхности покрыты "кожей с самым низким содержанием углерода в мире" - полностью биоразлагаемым побочным продуктом мясной промышленности.

Цена автомобиля Aston Martin DB6 EV составляет около 815 900 долларов.

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