Представлена максимальная «злая» Audi

Компания ABT Sportsline представила свой самый последний и сложный проект под названием XGT, созданный на базе Audi R8 GT2. Это гоночный автомобиль, который может ездить по дорогам общего пользования, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

ABT XGT направляет мощность двигателям V10 исключительно на задние колеса. Двигатель 5.2 FSI имеет мощность 630 л.с., тогда как оригинальная модель Audi выдает 612 л.с. Удаление Quattro и широкое использование углеродного волокна позволили снизить масса до 1400 кг. Это на 170 кг меньше, чем у Audi R8 GT2.

На разработку XGT потребовалось два года после нескольких месяцев ожидания одобрения проекта начальством. Целых 40 человек должны были индивидуально дать зеленый свет этому проекту. Производитель утверждает, что это не суперкар, модифицированный под гоночный автомобиль, а настоящий гоночный автомобиль с номерным знаком. Он "лишь незначительно отличается от Audi R8 LMS GT2", и каждый автомобиль будет уникальным, позволяя владельцам полностью настроить его.

В салоне установлены полный каркас безопасности и тот же руль, что и в настоящем гоночном автомобиле GT2. Поскольку целью было сделать его пригодным для дорожного движения, ABT добавила центральный замок, камеру заднего вида и ручной тормоз, а также установила обычную цифровую комбинацию приборов. По этой же причине в модифицированной панели управления теперь расположены элементы управления кондиционером, поворотниками и электрорегулировками зеркал.

Кроме того, были внесены изменения в систему управления температурным режимом, программное обеспечение, систему торможения и заправки. Установлена другая выхлопная система, которая соответствует необходимым нормам выбросов. Дополнительные изменения были внесены для соблюдения уровня шума. Максимальная скорость составляет 310 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 3,4 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 20,7 л на 100 км.

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