Tesla обрушила цены на все модели в США и Канаде

Tesla резко снизила цены на ряд новых и подержанных автомобилей в своем ассортименте как в США, так и в Канаде. Этот шаг является частью стратегии по увеличению продаж и поставок до конца года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Экономия наиболее заметна при покупке новых, подержанных и демонстрационных Model 3, цены на некоторые из которых были снижены более чем на 3700 долларов. Сокращения коснулись вариантов с задним приводом, полным приводом и Performance. Некоторые предпочтут дождаться появления обновленной Model 3, которая уже доступна в Китае, но другие согласятся и на оригинальную версию с хорошей скидкой.

Скидки на Model Y составляют около 3000 долларов на варианты с задним приводом, полным приводом и Performance. Tesla также снизила цены на Model S, причем некоторые версии подешевели более чем на 5000 долларов. Это автомобили с небольшим пробегом. Та же тенденция наблюдается и в отношении Model X.

Многие поспешат купить Tesla до конца года, поскольку федеральная налоговая льгота на электромобили в размере 7500 долларов , которая в настоящее время применяется к новым моделям Tesla, будет снижена до 3750 долларов, начиная с 1 января.

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