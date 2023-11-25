Audi выпустила последний экземпляр Tourist Trophy

Компания Audi выпустила последний экземпляр спорткара TT (Tourist Trophy). Автомобиль сошел с конвейера завода в венгерском Гьере. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1, автомобиль был выпущен в версии TTS с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 320 л.с. и системой полного привода Quattro.



Впервые Audi TT был представлен публике на автосалоне во Франкфурте в 1995 году. Причем производство модели стартовало лишь в 1998 году. Изначально немцы выпустили машину в кузове купе. Спустя год Audi наладила производство родстеров TT.



Всего за 26 лет Audi выпустила в общей сложности 662 762 такие модели. Получит ли Tourist Trophy в будущем преемника, пока не известно. Ранее в компании предполагали, что TT сможет когда-нибудь возродиться в качестве электрокара. Однако никаких решений по данному вопросу до сих пор не принято.

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