Совершенно новый Porsche Panamera

Сегодня в Китае состоялась официальная премьера нового Porsche Panamera - третьего поколения. Автомобиль представлен тремя версиями. Стоимость базовой - 145 тыс. долларов, версия Panamera Executive Extended Edition оценена в 162 тыс. долларов, ну а на вершине китайской гаммы находится Panamera 4 Executive Extended Edition за 172 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Внешне Panamera изменился не сильно, но появился новый бампер с узким и длинным воздухозаборником и декоративными элементами по краям, а также новые фары Porsche HD Matrix с более чем 32 тыс. светодиодов и светящие на расстояние в 600 метров.

Габариты стандартной версии - 5052 × 1937 × 1423 мм, габариты длиннобазного варианта - 5202 × 1937 × 1428 мм.

В базе два экрана - в составе цифровой приборной панели и медиасистемы. Для пассажира можно заказать третий экран с диагональю 10,9 дюйма. Переключатель режимов КПП переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, за счёт этого освободилось место для беспроводной зарядки смартфона. Также у Panamera третьего поколения новые дефлекторы вентиляции и другой пульт управления климатической системой.

Базовая моноприводная версия оснащается мотором V6 объёмом 2,9 л с двумя турбинами. Он выдаёт 353 л.с. (крутящий момент - 500 Н·м) и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,1 с. Максимальная скорость составляет 272 км/ч. Версия с полным приводом и этой же силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с.

Топовый вариант Turbo E-Hybrid - подключаемый гибрид на базе мотора V8 объёмом 4 литра. Такая силовая установка выдаёт 680 л.с. и разгоняет Panamera до 100 км/ч за 3,2 с. Максимальная скорость составляет 315 км/ч, запас хода на чистом электричестве - 93 км.

Стандартная модификация Panamera получит подвеску с двухкамерными пневмоэлементами и двухклапанными амортизаторами. За доплату доступны управляемые задние колёса и новая подвеска Active Ride, в конструкции которой амортизаторы соединены с гидравлическими насосами.

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