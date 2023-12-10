Audi выпустила последний автомобиль модели TT
Audi завершила выпуск модели TT после 25 лет производства, как передает Day.Az об этом сообщает Motor1. Последний экземпляр купе собран на заводе компании в Дьере (Венгрия).
Прототип Audi TT был впервые представлен на Франкфуртском международном автосалоне в 1995 году, а в феврале 1998-го началось серийное производство модели в кузове купе. Спустя год в линейке TT появился родстер. За время выпуска автомобиль сменил три поколения, общий тираж модели составил почти 662,8 тыс. машин.
В третьем поколении Audi TT базировался на модульной платформе MQB, которая в том числе лежит в основе Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Перед снятием с производства модель была выпущена в нескольких прощальных спецверсиях, в том числе для рынков США и Великобритании.
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