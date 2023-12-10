У автомобилей Toyota выявили серьезные проблемы с тормозами

Японская компания Toyota Motor отзовет для ремонта тормозной системы 580 тыс. автомобилей. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов. Сведений о возникновении инцидентов в связи с неисправностью к настоящему моменту не поступало.

О том, какие именно автомобили будут отозваны для ремонта тормозной системы, не сообщается.

До этого Honda и Acura заявили об отзыве 248 999 автомобилей Honda Odyssey 2018-19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018-19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, Acura TLX 2015-20 годов и Acura MDX 2016-20 годов. У таких машин выявлены проблемы с двигателями. В Honda утверждают, что из-за производственного дефекта коленчатого вала может заклинить мотор. Владельцы попадающих под отзыв автомобилей отмечали повышенный шум двигателей, падение их мощности, а также срабатывание датчика Check Engine.

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