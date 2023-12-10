Стало известно, что может сломаться в машине после зимы

У автомобиля, поставленного на зимнее хранение на открытой стоянке, весной может выйти из строя кондиционер, компрессор и аккумулятор, а также появиться проблемы с тормозной системой. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр, передает Day.Az.

"Если зимой просто поставить автомобиль на стоянку и не ездить до весны, могут возникнуть проблемы. Например, трубки кондиционера и компрессор смазываются маслом. При простое оно стекает вниз, трубки могут пересохнуть, что приведет к разгерметизации системы. Отсутствие смазки ведет и к поломке компрессора. Кроме того, из-за глубокой разрядки аккумулятора могут осыпаться пластины и он выйдет из строя", - сказал эксперт.

По словам Хайцеэра, при длительной зимней стоянке автомобиля тормозные диски и барабаны покрываются ржавчиной, могут закиснуть суппорты, а колодки потерять подвижность. Изготовленные из резины и пластика патрубки, уплотнители, сайлентблоки от бездействия начинают быстрее стареть, терять свои свойства и трескаться.

Если автомобиль не новый, страдает не только лакокрасочное покрытие. Проникший в салон конденсат скапливается в полостях и разрушает кузов изнутри. Не редко появляется и запах сырости. А "выгнать" влагу из машины можно только систематически прогревая ее. Масла, залитые в силовой агрегат или в коробку передач, также стареют, а присадки перестают работать независимо от того, ездит машина или нет, пояснил эксперт.

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