Представлен Subaru Forester шестого поколения

Некогда популярный в России Subaru Forester сменил поколение в США. Премьера модели шестого поколения состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе: революции не произошло, однако Forester все же заметно похорошел внешне, а вот современное оснащение вроде виртуальной панели приборов ему не досталось - цифровой "приборки" нет даже за доплату. Зато список опций пополнился вентиляцией кресел и появилась возможность подключить смартфон к мультимедийной системе без проводов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Шестой" Forester можно узнать по увеличенной радиаторной решетке в черных рамках, а также по вентиляционным прорезям в передних колесных арках. Кроме того, оконная линия расположена ниже, изменилась форма задних стоек и фонарей - последние отныне соединяет глянцевая черная полоса. В целом же внешние изменения носят эволюционный, но никак не революционный характер.

Габариты тоже изменились несильно: высота, расстояние между осями и дорожный просвет (221 мм) остались прежними, при этом Forester незначительно вытянулся в длину и увеличился в ширину. В Subaru отмечают, что были усилены крепления подвески, а при производстве кузова теперь используется новая технология сварки, что позволило увеличить жесткость кузова при кручении на 10 процентов. Кроме того, было доработано рулевое управление. Что касается платформы, то в основе нового Fotester лежит все та же "тележка" SGP (Subaru Global Platform), на которой базировалась и модель пятого поколения.

Салон Forester выглядит несколько несовременным из-за аналоговой панели приборов и обилия физических кнопок - то, от чего другие автопроизводители всячески стараются избавиться. Впрочем, у Форестера есть 11,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы (в базовых комплектациях его диагональ составляет семь дюймов), объединенный в единую консоль с сенсорным дисплеем климатической системы. Заявлен доработанный комплекс фирменных вспомогательных систем EyeSight - за счет дополнительной камеры Forester стал лучше распознавать пешеходов и велосипедистов. Появились электрический усилитель тормозов и система кругового обзора.

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