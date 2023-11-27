Cамые надёжные кроссоверы и внедорожники дешевле 10 000 долларов

Эксперты портала AutoEvolution опубликовали список пяти самых надёжных подержанных кроссоверов и внедорожников не старше 13 лет, доступных по цене менее 10 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

На первом месте списка находится Toyota RAV4 2013 года выпуска, который эксперты признали одним из самых надежных подержанных SUV. Эта модель четвертого поколения предлагает как передний, так и полный привод, а ее силовая установка состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с мощностью 176 л.с. в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. За менее чем 10 тыс. долларов вы можете приобрести базовую комплектацию LE с электростеклоподъемниками, круиз-контролем и камерой заднего вида.

На втором месте в списке находится Honda CR-V 2012 года выпуска, также отличающийся высоким качеством сборки и надежностью. Этот кроссовер оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 185 л.с. и предлагается с пятиступенчатой АКПП. В оснащение входят бесключевой доступ, мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, USB-порты и мульти-руль.

Для тех, кто ищет что-то большее, чем Toyota RAV4 или Honda CR-V, эксперты рекомендуют обратить внимание на среднеразмерный Ford Edge первого поколения 2010-2011 годов выпуска. Этот внедорожник предлагается с передним или полным приводом. Также есть выбор между 3,5-литровым 285-сильным Duratec V6 и 2,0-литровым EcoBoost на 240 л.с.

Трехрядный внедорожник Honda Pilot второго поколения 2010-2011 годов занимает четвертое место в списке. За 10 тыс. долларов можно найти подержанный Honda Pilot в комплектациях EX или EX-L с электрорегулировкой передних сидений, подогревом, кожаной отделкой и камерой заднего вида. Этот внедорожник доступен с полным или передним приводом и оснащен 3,6-литровым V6 мощностью 250 л.с.

Завершает пятерку лидеров Chevrolet Tahoe 2010-2011 годов выпуска. Этот полноразмерный внедорожник в базовой комплектации LS стоит менее 10 тыс. долларов и оснащен 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 320 л.с., в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и задним или полным приводом.

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