Автомобили Lada начнут красить в новые цвета

"АвтоВАЗ" расширит цветовую палитру автомобилей Lada до конца 2023 года. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе российской автокомпании.

"В декабре 2023 года планируется начать применение "Платина" на Vesta, темно-серого "Борнео" на Granta и Niva Legend", - сообщил представитель "АвтоВАЗа".

Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе красят в белый "Ледниковый" и черный "Пантера". Для Granta также доступны серебристый металлик "Платина", а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend - темно-зеленый "Несси 2".

Согласно данным с сайта компании, доплата за серебристый металлик "Платина" для Vesta составит 15 тыс. рублей. В конце ноября "АвтоВАЗ" во второй раз за месяц поднял цены на Lada Vesta, однако базовая стоимость седана не изменилась.

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