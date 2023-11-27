Впервые в истории в США будет продано более миллиона электромобилей за год

По оценкам Atlas Public Policy, в 2023 американцы впервые купят более 1 миллиона электромобилей в год. Несмотря на замедление роста, 2023 год станет рекордным для электромобилей в США, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Графики продаж показывают, что в сентябре автопроизводители поставили 136 000 новых электромобилей, что на 67% больше, чем годом ранее. Продажи были стимулированы Tesla, которая передала клиентам почти 59 000 автомобилей. В целом автомобили с аккумуляторным питанием заняли более 11% доли автомобильного рынка страны.

В результате, согласно прогнозам Atlas Public Policy , к концу года будет продано от 1,3 до 1,4 миллиона электромобилей. Это позволит электромобилям занять около 9% рынка.

Поскольку рост рынка электромобилей замедляется, а производство увеличивается, на дилерских складах накапливается все больше электромобилей. Этот избыток означает, что покупатели теперь могут рассчитывать на скидки. Однако важно отметить, что в среднем стоимость электромобилей по-прежнему на 3826 долларов выше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Предыдущие исследования показывают, что, хотя электромобили становятся более доступными из-за снижения цен и таких стимулов, как налоговые льготы, ценообразование остается серьезным барьером для более широкого внедрения.

Это может помочь объяснить, почему США продолжают отставать от некоторых наиболее активных рынков электромобилей, таких как Китай, Германия и Норвегия. В этих странах на электромобили и подключаемые гибриды приходилось 33%, 35% и колоссальные 90% продаж в первой половине года соответственно.

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