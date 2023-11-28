Так выглядит новый Renault Duster

Рекламное видео, на котором показан кроссовер Dacia Duster, утекло в Сеть. Так, ролик с автомобилем был опубликован на YouTube-канале румынского издания Autolatest. По их данным, продажи автомобиля на местном рынке стартуют 1 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Судя по видео, машина получит брутальный дизайн в стиле модели Bigster. Этот концептуальный кроссовер был показан в 2021 г. Тогда сообщалось, что серийная версия этой модели увидит свет в 2025 году.



Dacia Duster оборудуют Y-образной передней светодиодной оптикой, рельефным капотом, специальными пластиковыми накладками на кузов. Также новый Duster укомплектуют двухцветным колесными дисками и V-образными фонарями. Дорожный просвет у машины - 217 мм.