Компания Tank выпустит серийную версию роскошного кроссовера под индексом 800. Концепт этого автомобиля был представлен на Шанхайском автосалоне в 2021 г. Как утверждает портал Autohome, Tank представит новый кроссовер в 2024 году. На данный момент китайцы уже ведут дорожные испытания новинки, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



На шпионских фотографиях серийный Tank 800 пока скрыт под камуфляжем. Одно уже сейчас можно сказать, что дизайн машины претерпит не слишком сильные изменения по сравнению с прототипом. Так, кроссовер получит массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, фары квадратной формы, рельефный капот, спойлер и диффузор. В целом внешность машины имеет некоторое сходство с Rolls-Royce Cullinan.



Что касается технических характеристик, то, по предварительным данным, новинка позаимствует силовую установку у Tank 700. В таком случае машину оборудуют гибридной установкой, в состав которой войдут трехлитровый бензиновый агрегат и электродвигатель. Суммарная мощность кроссовера - 525 л.с.

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