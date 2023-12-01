Chevrolet представил обновленные Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила рестайлинговые внедорожники Tahoe и Suburban. Производство новинок будет налажено на заводе General Motors в Арлингтоне (Техас). Как сообщает Day.Az со ссылкой на Carscoops, продажи автомобилей стартуют в конце 2024 года. Цены на обновленные внедорожники пока не объявлены.



После рестайлинга Tahoe и Suburban получили изменения в дизайне. Так, автомобили оборудовали новыми дневными ходовыми огнями, другой решеткой радиатора (черного цвета), видоизмененными бамперами, а также задними фонарями, объединенными глянцевой рейкой. В качестве опции для машин предлагают 24-дюймовые колесные диски.



В салонах Tahoe и Suburban установили цифровую приборную панель (аналоговая приборка больше недоступна) и 17,7-дюймовый сенсорный центральный дисплей. Вместо традиционного рычага коробки передач у автомобилей устанавливают специальный джойстик на рулевой колонке.





Среди полезных опций: система автоматического экстренного торможения, функция предупреждения о фронтальном столкновении, передние и задние парктроники, функция мониторинга слепых зон и система удержания в полосе движения.



Изменения затронули и техническую часть внедорожников. После модернизации мощность 3-литрового дизельного двигателя выросла до 309 л.с. и 670 Н·м крутящего момента. Коробка передач - десятиступенчатый "автомат". Как и прежде, в гамму моторов также вошли бензиновые агрегаты объемом 5,3 и 6,2 л. Мощность двигателей составляет 360 и 426 л.с. соответственно. Привод - полный.

Адаптивная пневматическая подвеска предлагается для машин уже в стандартной комплектации. Она оптимизирует дорожный просвет и плавность хода в зависимости от дорожных условий.

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