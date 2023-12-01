Илон Маск передал первые Tesla Cybertruck покупателям

Основатель компании Tesla Илон Маск на презентации, посвященной началу поставок пикапов Tesla Cybertruck передал нескольким клиентам серийные автомобили, сообщает Day.Az со ссылкой на cnbc.com.

"У нас есть пикап, который лучше, чем пикап, и в то же время спортивный автомобиль, который лучше, чем спортивный автомобиль, в той же упаковке", - отметил Маск.

Маск заявил, что автомобиль обладает стеклами, устойчивыми к попаданию камней, он способен буксировать прицеп массой 5 тонн и разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды.

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