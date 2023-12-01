Названы самые бесполезные опции современных машин

Наиболее бесполезными в современных автомобилях являются функция "старт-стоп", проекционные дисплеи и система бесключевого доступа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Российская газета со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

"По факту кнопка работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. При этом экономия на топливе незначительна - всего несколько копеек", - аргументировал Рязанов бесполезность функции "старт-стоп".

Бесключевой доступ несет автомобилисту больше рисков, чем удобства, потому что эту систему легко взламывают угонщики, добавил эксперт. С помощью ретранслятора они считывают информацию с метки у владельца, когда находятся рядом с ним и с машиной, пояснил он.

"Графика на стекле является отвлекающим фактором, тем более с учетом того, что современные машины и так перегружены различными световыми сигнальными индикаторами", - сказал Рязанов, говоря о бесполезности проецирования показаний приборов на лобовое стекло.

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