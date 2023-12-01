Автомобилистам с примерзшей дверью в машине дали совет

Если дверь в машине примерзла в морозное утро, во избежание еще больших проблем нельзя использовать методы с поливанием кипятком или прогреванием феном. Советы автомобилистам в такой ситуации дал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам эксперта, в случае, если открыть дверь после разблокировки замка не получилось, не стоит усердствовать с дерганьем ручки, так как та может не выдержать усилий автовладельца, так как как большая часть деталей замков в машинах изготавливается из пластика. Вместо этого Рузанов посоветовал постучать по периметру рамки двери - это может помочь раскрошить лед в уплотнителе и открыть дверь, ничего не сломав.

При ситуации, когда не открывается водительская дверь, обязательно стоит попытаться разблокировать другие. Есть вероятность, что пассажирская откроется с пульта либо после постукиваний или нажиманий на уплотнитель. Если же и это не выходит, в салон кроссовера или хетчбэка можно проникнуть через багажник, так как тот промерзает реже дверей. После запуска двигателя, а также включения переднего стекла и салона на прогрев двери удастся открыть изнутри с легкостью, пояснил автоэксперт.

"Ни в коем случае не используйте "дедовские" методы с кипятком или феном. Так вы можете получить проблемы гораздо хуже, чем примерзшие двери", - предостерег Рузанов. В качестве эффективной профилактики замерзания дверей он порекомендовал обрабатывать уплотнители специальной силиконовой смазкой.

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