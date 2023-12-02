Toyota отзовет более полумиллиона автомобилей

Японская компания Toyota Motor отзовет с китайского рынка для ремонта 570 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com. Поводом для отзывной кампании стала неисправность топливной системы.

Отмечается, что у автомобилей Toyota Corolla, произведенных в 2019-2023 годах, а также Toyota Highlander и Lexus RX, выпущенных в период с 2018 по 2022 год из-за внутреннего дефекта могут образоваться трещины в топливном насосе. Это может привести к утечке топлива. При контакте с внешними источниками огня может возникнуть опасность возгорания автомобиля.

Бракованные детали будут заменены бесплатно. В Toyota рекомендовали собственникам автомобилей, попавших под отзывную кампанию, не парковать машины рядом с источниками огня и ограничить поездки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!