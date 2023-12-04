BMW iM3 никогда не увидит свет

Несколько дней назад BMW подала заявку на регистрацию товарного знака iM3. Глава подразделения BMW M Франк ван Мил быстро прокомментировал информацию, сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1.

В интервью Top Gear Ван Мил заявил, что компания никогда не будет использовать буквы i и M рядом в одном автомобиле. "Нет, это будет миссия невыполнима! На самом деле, мы бы никогда не использовали букву i с М, даже если бы это был электромобиль".

Но это не означает, что компания не выпустит высокопроизводительный электромобиль в линейке M: "Если мы когда-нибудь сделаем что-то подобное, это всегда будет называться буквой "М" без буквы "i". Потому что это всего лишь технология, а М - это не технология. Речь идет об обещаниях, об автоспорте, об эмоциях. Дело не в трансмиссии".

У BMW уже есть четыре электромобиля под маркой M - iX M60 , i4 M50 , i5 M60 и i7 M70 - и в 2022 году компания дебютировала с четырехмоторным прототипом, который напоминал 3-ю серию. Таким образом, электрическая платформа BMW Neue Klasse обязательно приведет к появлению высокопроизводительного электромобиля, просто она не будет называться iM3.