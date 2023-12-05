Объявлены цены на Honda Civic Type R 2024: в новом модельном году придётся заплатить на 1900 долларов больше, при этом покупатели не получат дополнительных бонусов по сравнению с прошлогодней моделью, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Ежегодный рост цен не является чем-то необычным в мире новых автомобилей, хотя обычно он сопровождается такими изменениями, как новые функции или улучшенное стандартное оборудование. Иногда увеличение является результатом отказа автопроизводителя от комплектации начального уровня, но в данном случае все иначе. Представитель Honda объяснил Motor1 , что более высокая цена на Civic Type R обусловлена "более высокими затратами, связанными с производством и логистикой, и вступит в силу с 2024 модельного года".

Стартовая рекомендованная розничная цена теперь составляет 44 795 долларов. В прошлом году цена Type R стартовала с 42 895 долларов. Обязательный сбор за доставку в пункт назначения в размере 1095 долларов не изменился. В итоге стартовая цена составляет 45 890 долларов за модель 2024 года. За эти деньги покупатели получают 315-сильный Civic в цвете Rallye Red или Crystal Black Pearl.

В стандартную цену также входят 19-дюймовые колеса Matte Black, двухцветный красно-черный салон, набор систем помощи водителю Honda Sensing, стереосистема Bose и другие функции.

Стоит отметить, что цена Honda Civic SI 2024 года выросла всего на 300 долларов.