Toyota GR Yaris сильно отличается от стандартной версии

Toyota GR Yaris изначально оснащена мощным двигателем с турбонаддувом и системой полного привода. Компания Dytko Sport представила собственную версию автомобиля, установив внутрь двигатель и другие элементы Mitsubishi Lancer Evolution X, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

По данным Engine Swap Depot , этот красный Toyota GR Yaris был построен для гонщика Кубы Грегулы (Kuba Gregula) и оснащен совершенно новой трансмиссией, основанной на архитектуре Lancer Evolution.

Под капотом находится рядный четырехцилиндровый двигатель 4B11T с турбонаддувом от Evolution X, работающий в паре с шестиступенчатой последовательной коробкой передач, созданной Drenth. Двигатель передает мощность на дифференциалы Drenth на обеих осях. О выходной мощности ничего не сообщается, хотя можно предположить, что этот Yaris выдает больше, чем заводские 268 л.с.

Внутри установлены полный каркас безопасности FIA, гоночные сиденья OMP, ремни безопасности, дверные панели из углеродного волокна и система пожаротушения. Также установлен новый механизм переключения передач, цифровой приборный экран и новое рулевое колесо.

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