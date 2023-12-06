Автомобили Rivian могут резко подешеветь

Финансовый директор Rivian Клэр Макдонаф объявила, что в следующем году в Rivian R1S и R1T появится новый аккумулятор, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Rivian планирует выпустить новую батарею для автомобилей R1 в дополнение к новой стандартной аккумуляторной батарее, которая также появится в следующем году.

"А затем мы также представляем новый аккумуляторный блок для автомобилей R1. И это очень сильно упрощает структуру аккумуляторного блока и позволяет сэкономить тысячи долларов, уменьшив дополнительно массу, - сказал Макдонаф. - Это еще один пример некоторых новых технологий, которые появятся в следующем году и которые станут ключевым фактором операционной эффективности и экономической эффективности, которые станут доступны благодаря этим внедрениям".

Новая батарея будет не только намного дешевле в изготовлении, но также легче и проще в сборке, чем любой из текущих аккумуляторных блоков Rivian. Новый упрощенный аккумуляторный блок может позволить Rivian снизить стартовую цену автомобилей R1 ниже порога в 70 000 долларов.

Клэр Макдонаф также сообщила, что сборочные линии Rivian остановятся на несколько недель во втором квартале 2024 года, чтобы подготовиться к внедрению новых батарей и конфигураций R1. Интересно, что она упомянула, что Rivian представит "три аккумуляторных блока, два разных привода и совершенно новую сетевую архитектуру".

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