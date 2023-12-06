Стало известно, когда выйдет Chevrolet Bolt EV

General Motors наконец подтвердила, что Chevrolet Bolt EV следующего поколения дебютирует в 2025 году. Генеральный директор GM Мэри Барра сделала это заявление вчера в Ассоциации автомобильной прессы в Детройте, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

"В этом году продажи были отличными, и это послужило основанием для принятия решения о том, что мы вернемся с новой моделью в 25-м году", - сказала Барра, однако никаких дополнительных подробностей о будущем электромобиле она не предоставила.

В октябре Барра заявила, что Chevy Bolt следующего поколения будет использовать "лучшие качества сегодняшнего Bolt EUV, а также Ultium, новейшего программного обеспечения, и NACS". При этом GM сэкономит "миллиарды капитальных и инженерных затрат, поставив значительно более экономичный аккумулятор с использованием технологии LFP". Кроме того, переход на LFP позволит GM иметь "существенно более низкую" себестоимость единицы продукции.

Мэри Барра сказала, что новый автомобиль "обеспечит еще лучшие впечатления от вождения, зарядки и владения по сравнению с автомобилем, который, как мы знаем, нравится покупателям".

Впервые выпущенный в конце 2016 года Bolt неизменно пользовался популярностью в США благодаря низкой цене и компактности.

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