Toyota запатентовала новое устройство для электромобилей

В распоряжении издания Motor1 оказался патент нового устройства для электрокаров, которое имитирует работу механической коробки передач. Его автором является концерн Toyota. В компании ранее не скрывали, что работают над подобным устройством. Однако из патента стало ясно, что максимальное число передач в такой трансмиссии может достигать 14, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Как это работает. Согласно предыдущим высказываниям представителей Toyota и информации из патента новое устройство полностью имитирует работу механической коробки. На центральном тоннеле располагается характерная рукоятка коробки передач, также присутствует педаль сцепления.



При этом устройство напрямую никак не связано с трансмиссией электромобиля, которая остается редукторной и может работать в полностью автоматическом режиме. Но при переходе на "ручное управление", для водителя имитируется работа механической трансмиссии.

Зачем это нужно. В компании считают, что такое устройство привлечет автомобилистов, которые привыкли и любят переключать передачи самостоятельно. При этом водитель сможет сам выбирать, сколько виртуальных ступеней будет в его электрокаре. Максимальное число передач достигает 14-ти, что заметно превышает показатели обычных механических коробок передач на легковых автомобилях.



Для того, чтобы впечатления от работы такой механики были более аутентичными, в автомобили также планируется добавить звук, имитирующий работу двигателя внутреннего сгорания.

Для каких моделей создана новая трансмиссия. В Toyota обещают, что подобное устройство начнет появляться на серийных электромобилях с 2026 года. Одной из моделей, в которой его планируется применить, станет спортивное купе GR, созданное по мотивам концепта FT-Se, показанного на автосалоне в Токио осенью 2023 года.

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