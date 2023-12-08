Плохая новость для первых клиентов Tesla Cybertruck

Клиенты Tesla, стоящие в очереди за пикапом Cybertruck, стали получать предложения о покупке машины ограниченной серии Foundation, пишет InsideEVs.com со ссылкой на посты автовладельцев в соцсетях. Стоимость такой машины с учетом налогов составляет около 135 тыс. американских долларов, что значительно превышает первоначальную цену, передает Day.Az.



Cybertruck был впервые показан в конце 2019 года, и тогда компания обещала, что автомобиль в зависимости от версии поступит в продажу по цене от 39,9 до 69,9 тыс. долларов. Вскоре начался прием предзаказов на машину, для чего желающие должны были внести предоплату в размере 100 долларов.



Уже в 2021 году компания скрыла цены на машину со своего официального сайта, пояснив, что стоимость серийных машин будет отличаться от той, которая называлась при демонстрации первоначального прототипа. Поставки первых товарных машин стартовали 30 ноября 2023 года, тогда же были объявлены актуальные цены, которые выросли до 70-100 тыс. долларов.

Теперь стало ясно, что и эти цены распространяются только на автомобили, которые начнут поступать клиентам лишь в 2024 году. Первая тысяча Tesla Cybertruck, которая поступит к покупателям уже в 2023 году, будет именно в версии Foundation. И такие машины предлагают выкупить именно тем клиентам, кто первыми внесли предоплату в размере 100 долларов, ориентируясь еще на старые цены.



Серия Foundation названа в честь серии произведений американского фантаста Айзека Азимова. В русском переводе этот цикл называется "Академия" или "Основание" - последний вариант более точен.

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