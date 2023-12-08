В миллионе автомобилей Honda выявили серьезную проблему

Автоконцерн Honda Motor принял решение отозвать более 1 млн автомобилей, реализованных на внутреннем рынке, из-за проблем с топливным насосом. Об этом сообщила газета Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности отзыву подлежат 1,13 млн автомобилей 25 различных моделей, реализованных в период с июня 2017 по сентябрь 2020 года. Отмечается, что проблемы с топливным насосом могут привести к произвольному выключению двигателя.

К настоящему моменту японскому Минтрансу известно по крайней мере о 394 случаях произвольной остановки двигателей в указанных моделях, однако о каких-либо связанных с этой неисправностью ДТП не сообщается.

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