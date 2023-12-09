В снижении цен на электромобили увидели проблемы для рынка

Снижающиеся цены на электромобили могут стать сдерживающим фактором для широкого внедрения такого транспорта. Проблемы для рынка электрокаров увидели опрошенные CNBC эксперты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последний год цены на электрокары снизились на 30 процентов, что заставило представителей отрасли усомниться в сохраняющемся спросе на них. Как отметил исполнительный аналитик поисковой системы для подержанных автомобилей iSeeCars Карл Брауэр, у электромобилей слишком высокая стоимость и слишком много ограничений.

Несмотря на то что владеть электрическим транспортом выгоднее, особенно на фоне растущих цен на бензин, они все еще недоступны для потребителей из-за высоких процентных ставок, добавил генеральный директор Recurrent Скотт Кейс. Важным фактором при определении общей стоимости владения машиной является цена ее перепродажи. Низкая стоимость подержанного авто может стать помехой для внедрения электрокаров, добавили в компании Edmunds.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!