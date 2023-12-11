В Китае начались продажи конкурента BMW 8-Series

В Китае начались продажи новых седанов Avatr 12. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com. Первые автомобили отгружены дилерам.

Отмечается, что модель составит конкуренцию таким автомобилям, как Porsche Panamera или BMW 8-Series Gran Coupe. Длина Avatr 12 составляет 5020 мм. Автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 578 л.с. Запас хода - 700 км.

В оснащение машины входит панорамная крыша с площадью остекления 2,57 кв. м, широкоформатный монитор диагональю 35,4 дюйма, аудиосистема с 27 динамиками. В салоне основные материалы отделки - дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот с 29 датчиками.

На рынке автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 301 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикаций).

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