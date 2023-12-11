Hyundai планирует выпустить дешёвый, но заряжённый хетчбэк
Технический консультант компании Hyundai Альберт Бирманн считает, что разработка компактного электромобиля является ключевым направлением деятельности бренда N, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.
"Этот маленький электромобиль N - это то, что нам нужно сделать, - сказал Бирманн AutoExpress. - В противном случае мы оставим наших клиентов в неведении. Нам нужно найти что-то меньшее и более доступное".
Бирманн считает, что даже небольшой электромобиль должен иметь достаточный запас хода и должен быть оснащен 800-вольтовой электрической системой.
"Если это машина N, хочется выехать на трассу - пусть даже на 15 или 20 минут. Если вы используете 400-вольтовую систему, то эффективность будет плохой. Если вы думаете об автомобиле типа i30 [Elantra], 400-вольтовое напряжение не подходит".
Бирманн признал, что электромобиль меньшего размера, чем Ioniq 5 и 6, с зарядкой 800 В в настоящее время невозможен. Для него нужна интегрированная модульная архитектура (IMA), которая должна появиться в 2025 году.
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