Редкая 27-летняя Mazda Millenia выставлена на продажу

Mazda Millenia 1996 года в отличном состоянии, которая проехала 2000 км, выставлена на продажу во Фредериксбурге, штат Вирджиния, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

США.Mazda Millenia была представлена на рынке Северной Америки в 1995 году в качестве замены Mazda 929. Модель заменила заднеприводную на новую переднеприводную платформу, а также подняла качество бренда на новый уровень. Дело в том, что автомобиль изначально создавался для роскошного суббренда под названием Amati, родственного Lexus от Toyota и Acura от Honda в то время. Однако финансовое положение вынудило Mazda отказаться от бренда и разместить на автомобиле собственный значок. Бренд Amati существовал с 1988 по 1992 годы, а наработки использовались и позже.

Обозреватели Mazda Millenia отмечали ее деревянные акценты, удобные сиденья, а также множество простых в использовании функций. Эта модель оснащена 2,5-литровым двигателем V6 Mazda, который с завода выдавал приличные 170 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач, считавшаяся символом роскоши 1990-х годов.

Автомобиль сохранился в отличном состоянии, он выглядит почти как новый, как снаружи, так и внутри. Цена составляет 18 700 долларов.

Mazda Millenia 1996 года в отличном состоянии, которая проехала 2000 км, выставлена на продажу во Фредериксбурге, штат Вирджиния, США.

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